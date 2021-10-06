По состоянию на 6 октября в Николаевской области сохраняется значительное превышение одного из эпидпоказателей.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 273,49 при допустимом не больше 75. Это больше в 3,6 раза предельного уровня.

По остальным показателям Николаевщина пока соответствует норме, однако еждневно цифры «ползут» в худшую сторону. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 42,32% (при допустимом не более 65%).

Количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 47,19 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 41,33% (при допустимом не более 50%).

Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 944,33 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования приближается к граничному — 18,89% (при допустимом не более 20%).

Напомним, количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 11. По состоянию на 6 октября в Николаевской области выявлено 367 новых подтвержденных случаев COVID-19.