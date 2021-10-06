По состоянию на 6 октября в Николаевской области выявлено 367 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 75453 (+367) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47300 (+219);

Первомайск — 3613 (+44);

Южноукраинск — 2157 (+4);

Вознесенск — 1939 (+4);

Очаков — 1388 (+14).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание установлено у 2500 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 169, всего — 70599. Умерло всего от последствий — 1985, за сутки — 4.

По состоянию на 6 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 727 человек.

Напомним, за сутки 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. От осложнений вчера умерли 320 человек.