По состоянию на 6 октября в Николаевской области выявлено 367 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 75453 (+367) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 2500 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 169, всего — 70599. Умерло всего от последствий — 1985, за сутки — 4.
По состоянию на 6 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 727 человек.
Напомним, за сутки 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. От осложнений вчера умерли 320 человек.
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По состоянию на 6 октября в Николаевской области выявлено 367 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 75453 (+367) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 2500 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 169, всего — 70599. Умерло всего от последствий — 1985, за сутки — 4.
По состоянию на 6 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 727 человек.
Напомним, за сутки 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. От осложнений вчера умерли 320 человек.