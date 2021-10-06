За сутки 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. От осложнений вчера умерли 320 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В больницы попали 3745 людей с COVID-19 или подозрением на болезнь. Выздоровели этого дня 4630 пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) областях, в Киеве (792) и в Запорожье (783).

Лаборатории сделали более 135 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР – 54 386, методом ИФА – 11 665. Также сделали 69 508 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели уже более 13 млн ПЦР-тестирований.

С начала пандемии у нас обнаружили 2 482 518 случаев COVID-19. Из них – 57 526 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 273 382 гражданина выздоровели.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.