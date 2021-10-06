Количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 11.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро, 6 октября.

Как известно, еще вчера неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.

В частности, к «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:

Винницкая область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область.

Во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области – 674, Харьковской – 465 и Запорожской – 409.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается «красный» уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.

Вместе с тем в Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.