Количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 8.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В этот перечень вошли Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Другие области пока находятся в «желтой» зоне карантина.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.

Стоит отметить, что 24 февраля (и по крайней мере до 31 декабря) в Украине действует адаптивный карантин регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, где карантин зависят от эпидемической ситуации.

С 20 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. А с 23 сентября по всей Украине ввели «желтую» зону.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.