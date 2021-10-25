Совет национальной безопасности и обороны назвал ряд каналов в Telegram, которые работают в интересах российских спецслужб.

Об этом говорится в отчете Центра по противодействию дезинформации.

В этом месяце члены СНБО подготовили Глоссарий наименований и терминов для СМИ по противодействию пропаганде, на который ряд telegram-каналов отреагировали крайне негативно. СНБО эти каналы подсчитал, разузнал об их владельцах и администраторах, и опубликовал полученные выводы.

— На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом» — сказало в уведомлении.

В число пророссийских хабов попали:

Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) — медийный проект, принадлежащий министру доходов и сборов Украины времен Януковича — Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские месседжи.

медийный проект, принадлежащий министру доходов и сборов Украины времен Януковича Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские месседжи. Vesti (20 тысяч подписчиков) — канал издания Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу « Мультимедиа-инвест групп » . Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко — Ольга Семченко.

канал издания Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу Мультимедиа-инвест групп . Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко Ольга Семченко. Шептун (57 тысяч подписчиков) — один из самых популярных анонимных Telegram-каналов, пишущий о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно ссылается на прокремлевских пропагандистов.

один из самых популярных анонимных Telegram-каналов, пишущий о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно ссылается на прокремлевских пропагандистов. First (447 тысяч подписчиков) — крупный канал, публикующий много постов об украинской политике. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого РФ.

Кроме анонимных каналов и каналов СМИ, в совете нацбезопасности назвали именные блоги пророссийских пропагандистов.

— Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационно дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации, — заключили в Центре по противодействию дезинформации.

Напомним, СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.