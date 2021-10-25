Совет национальной безопасности и обороны назвал ряд каналов в Telegram, которые работают в интересах российских спецслужб.
Об этом говорится в отчете Центра по противодействию дезинформации.
В этом месяце члены СНБО подготовили Глоссарий наименований и терминов для СМИ по противодействию пропаганде, на который ряд telegram-каналов отреагировали крайне негативно. СНБО эти каналы подсчитал, разузнал об их владельцах и администраторах, и опубликовал полученные выводы.
— На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом» — сказало в уведомлении.
В число пророссийских хабов попали:
Кроме анонимных каналов и каналов СМИ, в совете нацбезопасности назвали именные блоги пророссийских пропагандистов.
— Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационно дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации, — заключили в Центре по противодействию дезинформации.
Напомним, СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.
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Совет национальной безопасности и обороны назвал ряд каналов в Telegram, которые работают в интересах российских спецслужб.
Об этом говорится в отчете Центра по противодействию дезинформации.
В этом месяце члены СНБО подготовили Глоссарий наименований и терминов для СМИ по противодействию пропаганде, на который ряд telegram-каналов отреагировали крайне негативно. СНБО эти каналы подсчитал, разузнал об их владельцах и администраторах, и опубликовал полученные выводы.
— На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом» — сказало в уведомлении.
В число пророссийских хабов попали:
Кроме анонимных каналов и каналов СМИ, в совете нацбезопасности назвали именные блоги пророссийских пропагандистов.
— Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационно дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации, — заключили в Центре по противодействию дезинформации.
Напомним, СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.