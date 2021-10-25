Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева пребывает с рабочит визитом во Франции. Там проходит 41 сессия Конгресса Совета Европы.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Начинаем неделю продуктивно! Сегодня, в составе украинской делегации, приехала в Страсбург на сорок первую сессию Конгресса Совета Европы. Сложно переоценить ее важность для развития стран и защиты населения, — написала она.
Глава облсовета добавила, что основные направления, по которым работает Совет Европы это:
Сама сессия будет проходить во Дворце Европы.
— Масштабы действительно впечатляют. Здание было спроектировано архитектором Генри Бернаром. Имеет квадратную форму и чем-то напоминает огромную крепость. Если смотреть на фасад, то можно уловить идею архитектора. Она заключается в том, чтобы передать всю силу объединенных стран и мощь такого союза. Такая интерпретация мне очень по душе, — отметила Анна Замазеева.
Она рассказала, что в течение четырех дней сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
При этом 27 октября будет выступать и сама Анна Замазеева по теме регионов и диаспор.
Напомним, что в июне глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева пребывает с рабочит визитом во Франции. Там проходит 41 сессия Конгресса Совета Европы.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Начинаем неделю продуктивно! Сегодня, в составе украинской делегации, приехала в Страсбург на сорок первую сессию Конгресса Совета Европы. Сложно переоценить ее важность для развития стран и защиты населения, — написала она.
Глава облсовета добавила, что основные направления, по которым работает Совет Европы это:
Сама сессия будет проходить во Дворце Европы.
— Масштабы действительно впечатляют. Здание было спроектировано архитектором Генри Бернаром. Имеет квадратную форму и чем-то напоминает огромную крепость. Если смотреть на фасад, то можно уловить идею архитектора. Она заключается в том, чтобы передать всю силу объединенных стран и мощь такого союза. Такая интерпретация мне очень по душе, — отметила Анна Замазеева.
Она рассказала, что в течение четырех дней сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
При этом 27 октября будет выступать и сама Анна Замазеева по теме регионов и диаспор.
Напомним, что в июне глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.