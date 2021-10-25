Анна Замазеева

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева пребывает с рабочит визитом во Франции. Там проходит 41 сессия Конгресса Совета Европы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Начинаем неделю продуктивно! Сегодня, в составе украинской делегации, приехала в Страсбург на сорок первую сессию Конгресса Совета Европы. Сложно переоценить ее важность для развития стран и защиты населения, — написала она.

Глава облсовета добавила, что основные направления, по которым работает Совет Европы это:

Права человека;

Недискриминация и борьба с расизмом;

Защита свободы слова;

Гендерное равенство;

Защита прав детей;

Борьба с коррупцией и терроризмом;

Защита культурного разнообразия, нацменьшинств и диаспор.

Сама сессия будет проходить во Дворце Европы.

— Масштабы действительно впечатляют. Здание было спроектировано архитектором Генри Бернаром. Имеет квадратную форму и чем-то напоминает огромную крепость. Если смотреть на фасад, то можно уловить идею архитектора. Она заключается в том, чтобы передать всю силу объединенных стран и мощь такого союза. Такая интерпретация мне очень по душе, — отметила Анна Замазеева.

Она рассказала, что в течение четырех дней сессии будут обсуждаться следующие вопросы:

Презентация проектов местного уровня от молодежных делегатов;

Платформы совместной аренды: вызовы и возможности для городов;

Мониторинг Европейской хартии местного самоуправления: Испания, Нидерланды, Северная Македония, Кипр, Албания;

Миграция: постоянные вызовы для городов и регионов;

Тематические дебаты: рабочие условия для избранных представителей местной власти во времена языка вражды и фейковых новостей в интернете;

Регионы и диаспора;

COVID: дорога к восстановлению?;

Межрегиональное и межграничное сотрудничество для лучшей территориальной интеграции в Европе;

Образование на протяжении жизни ради работы в течение жизни для молодых поколений: вызов для регионов.

При этом 27 октября будет выступать и сама Анна Замазеева по теме регионов и диаспор.

Напомним, что в июне глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.