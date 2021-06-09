Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

8 июня в Днепре прошло заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

«Мероприятие состоялось на высшем уровне — было очень насыщенным и полезным. Среди приглашенных была рада видеть председателей областных советов, губернаторов, членов делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты регионов данного Конгресса. Прежде всего хочу поблагодарить Президента за формирование такого Конгресса, призванного содействовать развитию общин. Это может и должен быть действенный орган, благодаря которому будут услышаны все звенья власти», — поделилась впечатлениями она.

Анна Замазеева сообщила, что все члены Палаты Конгресса единогласно поддержали ее кандидатуру на заместителя председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Ранее сообщалось, что во время заседания глава облсовета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Она рассказала, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.

При этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.