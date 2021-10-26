Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару. Сервис лишил его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.

Об этом сообщает CNN Brasil.

Это сделано из-за повторного нарушения главой государства правил сообщества.

— Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям, — говорится в заявлении.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.

Напомним, видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.