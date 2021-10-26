Литва и в дальнейшем будет добиваться, чтобы в финансировании строительства забора на границе с Беларусью принимал участие Европейский Союз.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

— Думаю, что нам следует работать в этом направлении. Мы должны показать, аргументировать, почему это важно. Несмотря на это, пока решений нет, но мы уже приняли свои решения, и забор обязательно будет, он строится, работы ведутся. Я сама своими глазами видела, как выглядит и сама стена, и концертина (колючая проволока — ред.). Это показывает, что в течение года у нас будет этот забор, — сказала она

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на прошлой неделе заявила лидерам европейских стран, что Брюссель не будет выделять деньги на строительство заграждений против мигрантов вдоль границ блока, в том числе и на границе с Беларусью.

Она заявила, что соблюдается устоявшаяся установка о том, что «не будут финансироваться колючая проволока и стены» на границе. И все же председатель ЕК признала, что возросшая миграция через восточные границы стран Евросоюза (ЕС) является гибридной атакой, осуществляемой правительством Беларуси.

Агне Билотайте сказала, что с Брюсселем «есть соглашение» об изменениях в миграционной политике, однако необходимо добиваться и финансирования строительства забора.

— Конечно, мы услышали позицию, что есть сомнения относительно физического барьера, но следует подчеркнуть, что Литва приняла решение и уже строит физический барьер, и будет это делать. Думаю, что мы и в дальнейшем будем последовательно работать над тем, чтобы забор был закреплен как одно из таких важных средств, и будем добиваться его финансирования,— добавила она.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тысячи мигрантов. Со 2 августа, когда стала применяться политика разворота, в страну не пропущено несколько большее число иностранцев. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

Напомним, в сентябре Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.