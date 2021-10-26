Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не согласен со словами секретаря СНБО Алексея Данилова о целесообразности смены в Украине парламентско-президентской республики на президентскую.

Об этом он сказал в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Украина 24».

По словам Арахамии, в партии позицию Данилова не одобряют.

— Это — личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовал. Это его личное мнение, — заявил нардеп.

И добавил, что менять форму правления можно только после согласия большинства украинцев.

— Теоретически, если общество так нуждается, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании, — высказался Давид Арахамия.

Напомним, cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине.