Николаевская организация «Патрии Шария» возмутилась составляющими в тарифе на доставку газа, который «Николаевгаз» хочет повысить.

Глава фракции «Партии Шария» в Николаевском госровете Татьяна Кравчук написала в своем Telegram-канале, что 25 октября состоялись открытые слушания АТ «Николаевгаз» с громадой Николаева, целью которых было «поставить людей перед фактом, а вовсе не принять возражения».

Она отметила, что по предложению «Николаевгаза» стоимость распределения может вырасти в три раза до 5,75 гривны без НДС и 6,90 — с НДС.

В тариф заложена инвестиционная составляющая, например, средства на финансирование программы по установке индивидуальных счётчиков в объеме 21,8 миллиона гривен, сообщила она.

— Налицо социальная несправедливость. Те николаевцевцы, которым отказали в установке ИПУ, будут вынуждены платить за установку счётчиков в другие квартиры. Всего несколько дней назад мы спасали отопительный сезон на сессии горсовета, когда перераспределили 47,5 миллионов гривен. Это все последствия прошлогоднего подорожания газа. Благодаря чудесной инициативе монополиста газовых сетей с 1 января 2022 года нас ожидает ещё одно удорожание тепла. Зеленский обещал, что газ не будет дорожать, но он ничего не сказал о стоимости доставки голубого топлива. Президент лжец. Партия Шария будет добиваться социальной справедливости и адекватных тарифов на коммунальные услуги! — написала Татьяна Кравчук.