Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил Украину в список направлений для путешествий с «очень высоким» коронавирусным риском.
Об этом свидетельствуют данные центра, пишет CNN.
Украину перевели с третьего «высокого» уровня в четвертый — это самая высокая категория риска.
Согласно критериям Центра, в странах, которые попадают в категорию «очень высокий уровень коронавируса», за последние 28 дней зарегистрировали более 500 случаев ковида на 100 тысяч населения. CDC также предупреждает: если существует необходимость путешествовать в Украину, то перед поездкой убедитесь, что вы полностью вакцинированы.
— Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения штаммов коронавируса, – отметили в США.
Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.
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Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил Украину в список направлений для путешествий с «очень высоким» коронавирусным риском.
Об этом свидетельствуют данные центра, пишет CNN.
Украину перевели с третьего «высокого» уровня в четвертый — это самая высокая категория риска.
Согласно критериям Центра, в странах, которые попадают в категорию «очень высокий уровень коронавируса», за последние 28 дней зарегистрировали более 500 случаев ковида на 100 тысяч населения. CDC также предупреждает: если существует необходимость путешествовать в Украину, то перед поездкой убедитесь, что вы полностью вакцинированы.
— Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения штаммов коронавируса, – отметили в США.
Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.