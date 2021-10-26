Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил Украину в список направлений для путешествий с «очень высоким» коронавирусным риском.

Об этом свидетельствуют данные центра, пишет CNN.

Украину перевели с третьего «высокого» уровня в четвертый — это самая высокая категория риска.

Согласно критериям Центра, в странах, которые попадают в категорию «очень высокий уровень коронавируса», за последние 28 дней зарегистрировали более 500 случаев ковида на 100 тысяч населения. CDC также предупреждает: если существует необходимость путешествовать в Украину, то перед поездкой убедитесь, что вы полностью вакцинированы.

— Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения штаммов коронавируса, – отметили в США.

Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.