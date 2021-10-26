Военные 25 октября захватили гражданских членов переходного правительства и объявили чрезвычайное положение. Тысячи людей вышли на протесты против государственного переворота.

Об этом сообщили Reuters.

В Министерстве информации Судана сообщили, что на протесты против госпереворота вышли десятки тысяч человек. Они строят баррикады, однако протестующие столкнулись с обстрелами со стороны военного штаба в Хартуме.

По данным Министерства здравоохранения Судана, вследствие обстрелов погибли 7 протестующих и еще 140 получили ранения.

Один из раненых рассказал BBC, что его ранили в ногу, а другой мужчина рассказал, что сначала военные бросали шумовые гранаты, а затем стреляли боевыми патронами.

К протестам присоединились сотрудники Центрального банка — они объявили забастовку. А врачи по всей стране отказываются работать в военных случаях, за исключением ситуаций срочной помощи.

Аэропорт в Хартуме закрыли, нет и международных рейсов. Интернет и мобильная связь почти не работают.

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто уже находится в стране, оставаться в безопасном месте и избегать мест массового скопления людей.

Украинцы, которые находятся в Судане, могут звонить по телефону на горячую линию посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

Напомним, что Вооруженные силы Судана начали арестовывать гражданских правительственных чиновников, столица была оцеплена военными, а небольшие группы протестующих вышли на улицы. Так в стране проходит новый военный переворот.