В Украине с 8 ноября начнут выдавать справки для людей с противопоказаниями к прививкам против коронавируса. С этой справкой от работы не будут отстранять.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью «Украинской правде», которое обнародовали 26 октября.

О том, будет ли эта справка в приложении «Дія», пока неизвестно. Однако вскоре там появится справка о перенесенной болезни и негативном результате ПЦР-теста.

Ранее Минздрав объяснял, что единственным настоящим противопоказанием к прививке от коронавируса сейчас является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, например анафилактический шок. Подробности о составе вакцин можно узнать из инструкций здесь и у врача, который делает прививку. Если есть аллергия на один из компонентов, то не следует прививаться этой вакциной. Хронические болезни не являются противопоказанием к прививке: наоборот, люди с хроническими заболеваниями рискуют труднее перенести ковид, поэтому нуждаются в защите, которую дает вакцинация.

— Есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя. Но у нас часто откуда-то возникает еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6—8 месяцев, – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что 25 октября начал работать Николаевский городской медицинский портал. Это онлайн-платформа, позволяющая каждому жителю города записаться на прием к врачам вторичного звена (узким специалистам).