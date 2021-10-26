25 октября начал работать Николаевский городской медицинский портал. Это онлайн-платформа, позволяющая каждому жителю города записаться на прием к врачам вторичного звена (узким специалистам).

Об этом сообщили в мэрии Николаева.

Портал доступен по ссылке.

Чтобы записаться на прием, нужно обязательно зарегистрироваться. На телефон придет сообщение с подтверждением записи.

Попасть на прием к семейным врачам, терапевтам и педиатрам по-прежнему можно через сервис «Поликлиника без очередей».

Напомним, что уже 123 аптеки в Николаевской области отпускают инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».