25 октября начал работать Николаевский городской медицинский портал. Это онлайн-платформа, позволяющая каждому жителю города записаться на прием к врачам вторичного звена (узким специалистам).
Об этом сообщили в мэрии Николаева.
Портал доступен по ссылке.
Чтобы записаться на прием, нужно обязательно зарегистрироваться. На телефон придет сообщение с подтверждением записи.
Попасть на прием к семейным врачам, терапевтам и педиатрам по-прежнему можно через сервис «Поликлиника без очередей».
Напомним, что уже 123 аптеки в Николаевской области отпускают инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».
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25 октября начал работать Николаевский городской медицинский портал. Это онлайн-платформа, позволяющая каждому жителю города записаться на прием к врачам вторичного звена (узким специалистам).
Об этом сообщили в мэрии Николаева.
Портал доступен по ссылке.
Чтобы записаться на прием, нужно обязательно зарегистрироваться. На телефон придет сообщение с подтверждением записи.
Попасть на прием к семейным врачам, терапевтам и педиатрам по-прежнему можно через сервис «Поликлиника без очередей».
Напомним, что уже 123 аптеки в Николаевской области отпускают инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».