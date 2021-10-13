123 аптеки в Николаевской области отпускают инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Как сообщалось, с 1 октября инсулины добавили в программу «Доступные лекарства». До этой даты в Николаевской области было всего 29 аптек, отпускающих инсулины бесплатно.

Отмечается, что за первые две недели в Николаевской области 1005 пациентов с сахарным диабетом получили необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой в аптеках. За этот период аптеки погасили 1411 рецептов на инсулины.

В программу включено 76 препаратов инсулина и их аналоги быстрого, среднего, длительного действия и комбинированного. Из них 47 — полностью бесплатные.

Ранее сообщалось, что государство отложило оплату инсулина для пациентов с сахарным диабетом напрямую через НСЗУ до 1 октября, в связи с чем в Николаеве снова может возникнуть проблема с нехваткой средств на препараты.

Напомним, что в прошлом году перевод на новую систему финансирования также откладывали. При этом из госбюджета вовремя не поступали субвенции на инсулин. Из-за этого больным сахарным диабетом с августа выдавали его в малых дозах.

Перед этим, в июле, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен.

После исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей сумы— 1,8 миллиона гривен.

В сентябре дефицит увеличился и николаевцы начали жаловаться на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках. Ирина Шамрай сообщала, что по устной договоренности с управлением аптеки будут давать его в долг. Однако, как рассказали горожане, аптеки препараты не отпускали.

20 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города. В частности, этим решением они приняли 3,2 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на закупку инсулина для больных сахарным диабетом. И только после этого ситуация наладилась