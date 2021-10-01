С 1 октября в Украине вступила в силу реформа обеспечения инсулинами — в Николаевской области 103 аптеки будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой.

Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Стоимость инсулинов аптекам с сегодняшнего дня будет напрямую возмещать НСЗУ. Отмечается, что предыдущий механизм возмещения стоимости препаратов инсулина по субвенции имел два существенных недостатка. Первый — недостаточный размер субвенции для обеспечения 100% потребности пациентов с сахарным диабетом вызывал необходимость дофинансовування программы со стороны местных властей. Случались ситуации, когда инсулинов для пациентов хватало только на первые дни месяца, все остальное зависело от финансовых возможностей или местных бюджетов, или пациентов. Пациенты из-за нехватки средств вынуждены были принимать меньшие дозы препаратов инсулина, чем им нужно или пропускать их. Второй недостаток — ограниченный доступ к лечению из-за небольшого количества аптек, участвовавших в программе.

— Национальная служба здоровья станет единственным плательщиком по программе. На возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 миллионов гривен. Этого достаточно, чтобы при условии соблюдения четких правил обеспечить пациентов инсулином бесплатно. Все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик, как это сейчас происходит с программой «Доступные лекарства», — отметил и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов.

По состоянию на 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин на Николаевщине выросло в 3,5 раза. К программе реимбурсации инсулинов присоединились 29 аптек-юридических лиц, имеющих 103 места отпуска, то есть аптек и аптечных пунктов по всей области. Еще два юридических лица подписывают договоры со своей стороны, а это еще плюс три аптеки. По данным облздрава, в январе-августе 2021 года пациенты получали инсулин только в 29 аптеках области.

К программе реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения могут присоединиться как коммунальные, так и частные аптечные учреждения, аптеки-ФОПы.

Ранее сообщалось, что государство отложило оплату инсулина для пациентов с сахарным диабетом напрямую через НСЗУ до 1 октября, в связи с чем в Николаеве снова может возникнуть проблема с нехваткой средств на препараты.

Напомним, что в прошлом году перевод на новую систему финансирования также откладывали. При этом из госбюджета вовремя не поступали субвенции на инсулин. Из-за этого больным сахарным диабетом с августа выдавали его в малых дозах.

Перед этим, в июле, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен.

После исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей сумы— 1,8 миллиона гривен.

В сентябре дефицит увеличился и николаевцы начали жаловаться на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках. Ирина Шамрай сообщала, что по устной договоренности с управлением аптеки будут давать его в долг. Однако, как рассказали горожане, аптеки препараты не отпускали.

20 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города. В частности, этим решением они приняли 3,2 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на закупку инсулина для больных сахарным диабетом. И только после этого ситуация наладилась