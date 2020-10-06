В аптеках Николаева по устной договоренности с горздравом отпускают инсулин в долг.

Об этом сообщила начальница управления зравоохранения Ирина Шамрай в видеокомментарии по поводу сложившейся с нехваткой инсулина ситуации.

Так, в Николаеве инсулинотерапии нуждаются 2364 человека, среди них 132 ребенка.

— Только за этот год количество пациентов, которым необходима инсулинотерапия, увеличилась на 107 взрослых и 36 детей, что, конечно, повлияло на уровень обеспечения инсулинами, так как выросло количество пациентов и необходимость в средствах на 2020 год несколько увеличилась, — отметила она.

Ирина Шамрай добавила, средств субвенции, выделяемой из государственного бюджета не хватает уже на протяжении нескольких лет.

— Например, в 2018 году дофинансирование из местного бюджета составляло 3 миллиона 800 тысяч гривен, в 2019 — почти 5 миллионов 800 тысяч гривен. Уже в этом году, в 2020-м, дважды выделялись средства из городского бюджета на дофинансирование данной категории пациентов — 700 тысяч гривен в первом квартале, и 27 июля решением исполкома было выделено дополнительно 1,8 миллиона гривен для обеспечения данной категории пациентов из городского бюджета, — сказала Ирина Шамрай.

В управлении здравоохранения надеялись, что финансирование пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, с 1 октября будет происходить через НСЗУ, по примеру программы «Доступные лекарства». Однако стало известно, что средства будут поступать, как и раньше, в виде субвенции из государственного бюджета.

По словам Ирины Шамрай, из государственного бюджета обеспечивается потребность в инсулине только 66% пациентов. Поэтому в четвертом квартале необходимо будет дофинансирование из городского бюджета.

22 сентября было постановление о выделении бюджетных средств Николаеву. Перераспределены 3,85 миллиона гривен, но Министерство финансов не предоставило помесячное распределение этих средств, поэтому принять субвенцию город не может.

Ирина Шамрай уверяет, такая ситуация сложилась не только в Николаеве. Пока ситуация решается, инсулин в аптеках города, по устной договоренности с управлением здравоохранения, пациентам отпускают в долг.

Ранее сообщалось, что из-за недостаточного обеспечения Николаева инсулином, больным сахарным диабетом горожанам выдавали его в малых дозах. В сентябре николаевцы пожаловались на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках.

Отметим, что средства на покупку инсулина выделяются из государственного бюджета. Однако он не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине. С октября обеспечением лекарством больных напрямую заниматься Национальная служба здоровья.

Напомним, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен.

8 июля исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей сумы — 1,8 миллиона гривен.