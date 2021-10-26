Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова совершит визит в руставскую тюрьму, где удерживают в неволе Михеила Саакашвили, который держит голодовку 26-й день.

Об этом информирует LB.ua.

Денисова пообещала проверить условия, в которых держат экс-президента и гражданина Украины, а также выяснить, соблюдаются ли его права.

Ранее сообщалось, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.