Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова совершит визит в руставскую тюрьму, где удерживают в неволе Михеила Саакашвили, который держит голодовку 26-й день.
Об этом информирует LB.ua.
Денисова пообещала проверить условия, в которых держат экс-президента и гражданина Украины, а также выяснить, соблюдаются ли его права.
Ранее сообщалось, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.
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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова совершит визит в руставскую тюрьму, где удерживают в неволе Михеила Саакашвили, который держит голодовку 26-й день.
Об этом информирует LB.ua.
Денисова пообещала проверить условия, в которых держат экс-президента и гражданина Украины, а также выяснить, соблюдаются ли его права.
Ранее сообщалось, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.