Москва осталась недовольна решением аппеляции в Амстердаме, постановившей вернуть скифские сокровища в Украину, и намерена оспорить постановление.

Об этом передает «Интерфакс».

Чиновник из представительства Крыма при Путине уже назвал итог разбирательств политическим.

— Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности «скифского золота» не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местности, откуда они происходят, — выступил Александр Молохов.

Бюрократ из оккупационной администрации аннексированного Крыма заявил, что в РФ будет добиваться отмены возврата исторически ценных предметов в Киев.

— Я надеюсь, в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и исполнение этого решения (о возвращении коллекции Киеву - ИФ) будет приостановлено, — заявил Александр Морозов.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.