Если бы в Украине в ближайшее время состоялись выборы президента, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 26% голосов тех, кто намерен принять участие в голосовании.

Об этом пишет Украинская правда.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за одного из руководителей ОПЗЖ Юрия Бойко — соответственно 7% и 12%, за экс-премьера, главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко - соответственно 7% и 10 %.

За экс-спикера Дмитрия Разумкова готовы проголосовать соответственно 6% и 9%, за Евгения Мураева — соответственно 4% и 6%, за Игоря Смешко — соответственно 3% и 5%, за Владимира Гройсмана — соответственно 2% и 3,5%, за Анатолия Гриценко — соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Сергея Притулу — соответственно 1,5% и 2%, за Руслана Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

Социологи отмечают, что по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка главных претендентов в возможных президентских гонках.

Так у Зеленского уровень поддержки уменьшился с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Юрия Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Евгения Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 снизился уровень электоральной поддержки Петра Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). В то же время, по сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Дмитрий Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).

Уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне, отмечено в исследовании.

Социологическая служба Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проводился в рамках исследовательских проектов при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Ранее сообщалось, что внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.