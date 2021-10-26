Пятый президент Украины Петр Порошенко поручился, что будет финансово помогать детям Наримана Джеляла, которого удерживают в неволе оккупанты в Крыму.

Об этом сообщил защитник Джеляла Николай Полозов.

Адвокат замглавы Меджлиса обсудил с экс-президентом вопрос политзеков.

— Провел рабочую встречу с лидером парламентской партии «Европейская Солидарность» пятым президентом Украины Порошенко. Это не первая моя встреча с Петром Алексеевичем, раньше несколько раз я с ним встречался еще в период его президентской каденции. И каждый раз речь шла об украинских политзаключенных. На этот раз мы тоже говорили о политических репрессиях в Крыму, беспрецедентном давлении со стороны российских властей, прежде всего в отношении граждан Украины — крымских татар, — пишет Николай Полозов.

Юрист добавил, что глава «ЕС» отлично разбирается в теме, поэтому с ним можно вести предметный разговор.

— Обсуждали и дело против Джелялова и братьев Ахтемовых, которые преследуются на оккупированной территории якобы за совершение диверсии. Во многих моментах относительно тактики и стратегии защиты украинских политзаключенных наши взгляды совпадают. Порошенко прекрасно понимает специфику подобных дел, — подчеркнул адвокат.

По словам главы адвокатоского бюро, Петр Порошенко согласился принимать участие в жизни детей Джелялова, помогая им финансово.

— От имени партии и поддерживающих ее украинцев Порошенко предложил, как это говорили ранее, «взять шефство» над детьми Джелялова и оказывать его семье на постоянной основе материальную помощь. Сейчас уже более 200 детей украинских политзаключенных остались без своих родителей, брошенных в тюрьмы и лагеря кремлевским режимом, и все они нуждаются в поддержке, — заключил Николай Полозов.

Как сообщалось, оккупационный режим в Крыму сфабриковал еще одну статью на заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, теперь проукраинскому активисту грозит приговор в 20 лет колонии.