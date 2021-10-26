Во вторник, 26 октября, три суданских посла в Европе объявили о своем отказе служить мятежникам, осудив военный переворот накануне и объявив свои посольства посольствами «суданского народа».
Об этом информирует Le Figaro.
В Европе останутся суданские дипломаты из Швейцарии, Франции и Бельгии.
— Мы полностью присоединяемся к героической оппозиции, которой придерживается весь мир, и провозглашаем суданские посольства во Франции, Бельгии и Швейцарии посольствами суданского народа и их революции, — написали Омар Башир Манисс, Абдеррахим Ахмед Халил и Али ибн Аби Талеб Абдеррахман аль-Генди.
Как сообщалось, вооруженные силы Судана начали арестовывать гражданских правительственных чиновников, столица была оцеплена военными, а небольшие группы протестующих вышли на улицы.
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Во вторник, 26 октября, три суданских посла в Европе объявили о своем отказе служить мятежникам, осудив военный переворот накануне и объявив свои посольства посольствами «суданского народа».
Об этом информирует Le Figaro.
В Европе останутся суданские дипломаты из Швейцарии, Франции и Бельгии.
— Мы полностью присоединяемся к героической оппозиции, которой придерживается весь мир, и провозглашаем суданские посольства во Франции, Бельгии и Швейцарии посольствами суданского народа и их революции, — написали Омар Башир Манисс, Абдеррахим Ахмед Халил и Али ибн Аби Талеб Абдеррахман аль-Генди.
Как сообщалось, вооруженные силы Судана начали арестовывать гражданских правительственных чиновников, столица была оцеплена военными, а небольшие группы протестующих вышли на улицы.