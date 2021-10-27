За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 13 нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Гранитного боевики четыре раза вели огонь из 122 мм артиллерии.

Неподалеку Новозвановки зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из 122 мм артиллерии.

Возле Троицкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В районе Крымского украинские позиции попали под огонь из 122 мм артиллерии.

Вблизи Травневого террористы дважды обстреляли украинских военных из гранатометов разных систем.

Неподалеку Зайцево позиции бойцов ОС были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Луганского боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. Пострадавших находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

С начала текущих суток позиции украинских военных вблизи Гранитного попали под обстрел из 122 мм артиллерии.

Напомним, что в ООН подсчитали потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий на востоке Украины – за последние полгода количество жертв выросло на 51%.