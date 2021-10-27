В Херсонской облгосадминистрации появился новый руководитель. Им стал глава областного совета Геннадий Лагута.

Об этом стало известно во время брифинга в среду, 27 октября.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который и представлял нового главу ОГА, сообщил, что кандидат от «Слуга народа» Сергей Козырь «идет дальше в парламент»

–Указом Президента, он уже есть на сайте, Геннадий Лагута назначен главой области. Господина Козыря благодарим за то, что он сделал. За нашими подсчетами область поднялась. Было много чего, где область была первой по Украине, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Кроме того, на брифинге новый глава облгосадминистрации заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов. Также он призвал проголосовать за Сергея Козыря.

Справка: промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области назначены на воскресенье, 31 октября, в связи с тем, что ранее избранный в округе народный депутат Игорь Колихаев стал мэром Херсона и, соответственно, досрочно сложил полномочия.

В 2020 году Геннадий Лагута был избран в Херсонский областной совет от партии Колихаева «Нам тут жити». До сегодняшнего дня работал заместителем главы Херсонского облсовета. Сергей Козырь был назначен главой ОГА 1 марта текущего года. До этого он временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

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