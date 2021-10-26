Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
В понедельник, 25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь в одну из больниц Каховки.
Его развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы.
Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
Госпиталь автономный, снабженный электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
Напомним, вчера сообщалось, что запасов медицинского кислорода в Херсонской области, которая сейчас находится в «красной» зоне эпидопасности, хватит только на 3 суток.
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Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
В понедельник, 25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь в одну из больниц Каховки.
Его развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы.
Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
Госпиталь автономный, снабженный электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
Напомним, вчера сообщалось, что запасов медицинского кислорода в Херсонской области, которая сейчас находится в «красной» зоне эпидопасности, хватит только на 3 суток.