Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В понедельник, 25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь в одну из больниц Каховки.

Его развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Госпиталь автономный, снабженный электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Напомним, вчера сообщалось, что запасов медицинского кислорода в Херсонской области, которая сейчас находится в «красной» зоне эпидопасности, хватит только на 3 суток.