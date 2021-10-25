Запасов медицинского кислорода в Херсонской области, которая сейчас находится в «красной» зоне эпидопасности, хватит только на 3 суток.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко в ходе брифинга 25 октября, пишет «Украинская правда».

— В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом. Она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает, — рассказал Николай Якименко.

Он пояснил, что ежесуточно в области используют почти 15 тонн кислорода.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке ищет альтернативные источники поставок кислорода для больниц.