Дети жертв сталинского террора намерены судится с российским парламентом за жилплощадь, которая им положена в качестве компенсации за незаконное преследование их родных.

Об этом передает «Новая газета».

К исковому заявлению заявлению в Верховный суд РФ присоединились 23 пожилых человека в возрасте от 64 до 89 лет. У всех истцов в наличии статус репрессированного по политическим мотивам, прошедшего через реабилитацию.

«Дети ГУЛАГа» требуют выдать им жилье за счет федерального бюджета, право на которое обеспечено им законом. Регионы самые разнообразные — от центральных Москвы и Санкт-Петербурга до Ростовского и Ставропольского краев.

Сообщается, что один истец не дожил до подачи иска и скончался в 74 года.

Близких «детей ГУЛАГа» по решением «троек» ссылали в отдаленные уголки СССР с конфискацией имущества и «назначали врагами народов». После распада СССР в 1991 году был принят закон, который обещал компенсацию ущерба жертвам коммунистического произвола, речь шла о выделении жилья в городе, где проживали репрессированные, пока их не арестовали.

Отметим, российские власти раздумывают о применении в пенитенциарной системе сталинских методов: осужденных начнут привлекать к прокладыванию железнодорожного полотна БАМа и Транссибирской магистрали.