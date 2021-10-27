Украинский интервьюер Дмитрий Гордон прилетел проведать в руставской тюрьме своего товарища Михеила Саакашвили, однако его развернули пограничники.

Об этом сообщает именное издание Гордона.

Журналист прибыл в Тбилиси этим утром, чтобы провести конференцию в поддержку экс-президента, но ему без объяснения причин отказали во въезде. Вместе с ним в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца и руководителя офиса Михаила Саакашвили Марию Барабаш.

— Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михеила Саакашвили, — рассказал сам Дмитрий Гордон.

Он назвал ситуацию международным скандалом.

— Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел. До встречи дома, — отписал журналист.

Напомним, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова должна сегодня совершить визит в руставскую тюрьму, где удерживают в неволе Михеила Саакашвили, который держит голодовку 26-й день.