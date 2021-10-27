Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о ходе посещения политика Михеила Саакашвили, которого удерживают руставской тюрьме против его воли.

Запись брифинга размещена на странице Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, Саакашвили сильно ослаб и в случае неожиданного ухудшения здоровья его не довезут в больницу живым.

— Смогут переливание крови, когда это необходимо, или сделать массаж сердца. Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы – мы знаем, что идет 27-й день голодовки – они это сделать не смогут, и довезти до больницы вряд ли смогут, если он будет продолжать находиться здесь, — рассказала правозащитница.

Она добавила, что бывший грузинский президент уже 27-й день отказывается принимать любую пищу, и отвергает предложение о госпитализации в тюремную больницу.

— Михаил заявил, что он против принудительного кормления, и будет на этом настаивать, — передала Людмила Денисова.

Правозащитница также успела сообщить, что в колонии дежурит реанимационная бригада.

Напомним, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.