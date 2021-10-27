В следующем году в Херсоне начнется строительство урбан-парка, Ледовой арены и многофункционального спорткомплекса, а также реконструкция двух областных больниц в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Об этом во время визита в Херсонскую область заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.

— Урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать. Я знаю, что у Херсона пока нет много локаций, где можно отдыхать, — отметил Кирилл Тимошенко.

В Херсоне также планируют построить Ледовую арену и многофункциональный спорткомплекс.

— В Херсоне его нет. Кроме ледовой арены с постоянным льдом, Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование, и мы будем выходить уже на работы в следующем году, — сказал Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко добавил, что аэропорт в Херсоне вместе с аэродромом в Днепре являются первыми подобными объектами, на которых уже стартовали активные работы в рамках программы президента Владимира Зеленского. По его словам, другие региональные аэропорты еще проходят необходимые тендерные процедуры.

— Есть цели, которые поставлены нами: чтобы аэропорт Херсона был готов уже к Новому году и запустился в новом летнем сезоне с новой взлетно-посадочной полосой, — сказал Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки, а также самолеты класса Boing 737- 800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321.