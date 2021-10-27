Варшава будет терять миллион евро в сутки за отказ прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда, который поставил национальное законодательство выше европейского.

Об этом информирует RMF 24.

Финансовую санкцию против Польши ввели Европейская комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен. Эта мера является частью тяжелого спора между Брюсселем и Польшей о верховенстве закона и независимости судебной власти.

Польский премьер-министр Мариуш Моравецкий обещает упразднить дисциплинарную палату, в свою очередь, Брюссель обвиняет этот орган в подрыве автономии магистратов.

Еще 14 июля Суд ЕС обязал Польшу распустись этот орган. Это решение не было соблюдено, и европейская исполнительная власть обратилась к Суду ЕС с просьбой ввести санкции, полагая, что «судебные системы ЕС должны быть независимыми и справедливыми».

Ранее сообщалось, Еврокомиссия объявила об обращении в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за неисполнение рекомендаций Еврокомиссии и предыдущих решений суда ЕС об устранении правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством ЕС по обеспечению независимости судей.