Румынские сенаторы отклонили закон, требующий от медицинского персонала, работников государственного сектора и крупных частных компаний иметь сертификат прививки от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроекту, призванному увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в стране, не хватило нескольких голосов до необходимого для принятия большинства.

Впрочем, нижняя палата парламента Румынии имеет последнее слово и может пересмотреть это решение.

Румыния является второй наименее вакцинированной страной в ЕС и переживает резкий всплеск заболеваемости.

В случае принятия законопроект потребует от работников показывать доказательство, что они вакцинированы, уже выздоровели от вируса или имеют недавно полученный отрицательный тест на COVID-19.

Сотрудники должны платить за тестирование самостоятельно. Невыполнение требований влечет за собой штрафы для работодателей и 30-дневное отстранение без оплаты или даже увольнение для работников.

Законодатели от оппозиционной левой Социал-демократической партии Румынии и ультранационалистической «AUR» проголосовали против этого законопроекта, а некоторые из них заявили, что если он станет законом, они будут обжаловать его в Конституционном суде из-за его дискриминационного характера.

Напомним, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о распространенных ошибках в COVID- сертификатах из-за которых граждане не могут сгенерировать в приложении «Дія».