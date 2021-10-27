В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег «в конвертах».

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, пишет «Укринформ».

— Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка, – сказал Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Артем Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство