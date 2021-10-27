В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег «в конвертах».
Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, пишет «Укринформ».
— Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка, – сказал Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.
Артем Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег «в конвертах».
Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, пишет «Укринформ».
— Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка, – сказал Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.
Артем Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство