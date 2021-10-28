Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.
Об этом заявил секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, передает DW
Клеман Бон заявил, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.
При этом представитель Франции не назвал конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разъединить ЕС.
По мнению Клемана Бона, Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает свои принципы.
Представитель МИД Франции призвал действовать «решительно и гуманно» в ситуации на польско-белорусской границе.
Как сообщалось, Литва будет добиваться от ЕС финансирования забора с Беларусью.
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Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.
Об этом заявил секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, передает DW
Клеман Бон заявил, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.
При этом представитель Франции не назвал конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разъединить ЕС.
По мнению Клемана Бона, Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает свои принципы.
Представитель МИД Франции призвал действовать «решительно и гуманно» в ситуации на польско-белорусской границе.
Как сообщалось, Литва будет добиваться от ЕС финансирования забора с Беларусью.