Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Об этом заявил секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, передает DW

Клеман Бон заявил, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

При этом представитель Франции не назвал конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны — ослабить и разъединить ЕС.

По мнению Клемана Бона, Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает свои принципы.

Представитель МИД Франции призвал действовать «решительно и гуманно» в ситуации на польско-белорусской границе.

Как сообщалось, Литва будет добиваться от ЕС финансирования забора с Беларусью.