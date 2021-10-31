Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой «проработать вопрос» о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на российские СМИ.
— «Спутник V» демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19, — заявил он.
Президент России призвал другие государства признать QR-коды (выдаются тем, кто привит российскими вакцинами), а также выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса.
Российские препараты, заявленные разработчиками как вакцины против коронавируса, не признаны ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому их использование не разрешено. В частности, эффективность и безопасность «Спутника V» считаются недоказанными.
В то же время, РФ не признает иностранные вакцины, поэтому внутри страны, а также на оккупированных Москвой территориях (АРК Крым, восток Украины), людям делают инъекции российских вакцин. Как следствие — Россия отказывается признавать международные ковид-сертификаты, а развитые страны в свою очередь не считают документами о вакцинации российские прививочные QR-коды.
Иностранные дипломаты в России, привитые одобренными в мире вакцинами против COVID, не могут получить QR-коды.
Ранее западные СМИ опубликовали информацию, что в основе препарата «Спутник V» лежит формула британских ученых из Оксфорда, занимавшихся разработкой вакцины AstraZeneca.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой «проработать вопрос» о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на российские СМИ.
— «Спутник V» демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19, — заявил он.
Президент России призвал другие государства признать QR-коды (выдаются тем, кто привит российскими вакцинами), а также выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса.
Российские препараты, заявленные разработчиками как вакцины против коронавируса, не признаны ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому их использование не разрешено. В частности, эффективность и безопасность «Спутника V» считаются недоказанными.
В то же время, РФ не признает иностранные вакцины, поэтому внутри страны, а также на оккупированных Москвой территориях (АРК Крым, восток Украины), людям делают инъекции российских вакцин. Как следствие — Россия отказывается признавать международные ковид-сертификаты, а развитые страны в свою очередь не считают документами о вакцинации российские прививочные QR-коды.
Иностранные дипломаты в России, привитые одобренными в мире вакцинами против COVID, не могут получить QR-коды.
Ранее западные СМИ опубликовали информацию, что в основе препарата «Спутник V» лежит формула британских ученых из Оксфорда, занимавшихся разработкой вакцины AstraZeneca.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов