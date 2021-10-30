Телекомпании Грузии предоставили предварительные результаты выборов. Данные экзитполов разнятся.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
Согласно данным провластной телекомпании «Имеди»
Тбилиси:
Кутаиси:
Рустави:
Батуми:
Согласно данными оппозиционной телекомпании «Мтавари»
Тбилиси:
Кутаиси:
Рустави:
Батуми:
Напомним, что на выборах в местные советы правящая партия Грузии набрала наибольшее количество голосов.
|
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Телекомпании Грузии предоставили предварительные результаты выборов. Данные экзитполов разнятся.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
Согласно данным провластной телекомпании «Имеди»
Тбилиси:
Кутаиси:
Рустави:
Батуми:
Согласно данными оппозиционной телекомпании «Мтавари»
Тбилиси:
Кутаиси:
Рустави:
Батуми:
Напомним, что на выборах в местные советы правящая партия Грузии набрала наибольшее количество голосов.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов