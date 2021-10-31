Во втором туре местных выборов в Грузии в большинстве городов и муниципалитетов побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционный кандидат Национального движения победил лишь в одном городе.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа», ссылаясь на данные ЦИК страны.
В 19 из 20 городов выигрывают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта, кандидат от оппозиционного Национального движения Георгий Харчилава побеждает в Цаленджихе с результатом 51% голосов.
В Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета данных с 99,8% участков побеждает кандидат от Грузинской мечты Каха Каладзе, который набрал 55,6% голосов.
Напомним, что на выборах в местные советы правящая партия Грузии набрала наибольшее количество голосов.
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Во втором туре местных выборов в Грузии в большинстве городов и муниципалитетов побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционный кандидат Национального движения победил лишь в одном городе.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа», ссылаясь на данные ЦИК страны.
В 19 из 20 городов выигрывают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта, кандидат от оппозиционного Национального движения Георгий Харчилава побеждает в Цаленджихе с результатом 51% голосов.
В Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета данных с 99,8% участков побеждает кандидат от Грузинской мечты Каха Каладзе, который набрал 55,6% голосов.
Напомним, что на выборах в местные советы правящая партия Грузии набрала наибольшее количество голосов.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
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