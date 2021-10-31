Министры энергетики Украины и Молдовы проведут вскоре в Украине «энергетические консультации».

Об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Санду поблагодарила Главу Украинского государства за своевременную и быструю помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украины газа и электроэнергии.

Зеленский отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей.

— Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран, — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок. Страна в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.