Министры энергетики Украины и Молдовы проведут вскоре в Украине «энергетические консультации».
Об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Санду поблагодарила Главу Украинского государства за своевременную и быструю помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украины газа и электроэнергии.
Зеленский отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей.
— Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран, — говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок. Страна в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
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Министры энергетики Украины и Молдовы проведут вскоре в Украине «энергетические консультации».
Об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Санду поблагодарила Главу Украинского государства за своевременную и быструю помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за поставки Украины газа и электроэнергии.
Зеленский отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей.
— Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран, — говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Как сообщалось ранее, правительство Молдовы и российская компания Газпром, контролируемая государством, договорились продлить контракт на поставку российского газа с 1 ноября на пятилетний срок. Страна в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
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