По состоянию на 12:00 явка на внеочередных выборах в Верховную Раду в двух мажоритарных избирательных округах № 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области — составляет около 12%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

В округе № 184 проголосовали 11,94% избирателей, в округе № 197 — 12,32%.

На внеочередных выборах народных депутатов в июле 2019 года явка в это время была больше: 23,5% — в Херсонской области и 22,34% — в Черкасской.

В ЦИК добавили, что голосование на избирательных участках проходит в штатном режиме, чрезвычайные происшествия и серьезные нарушения не зафиксированы. Избирательные участки будут работать до 20:00. Голосование за депутатов-мажоритарщиков проходит в один тур.

Выборы были назначены в связи с тем, что депутатские мандаты сложили Александр Скичко (Слуга народа), возглавивший Черкасскую ОГА, и Игорь Колыхаев (За будущее), который был избран городским головой Херсона.

Также 31 октября внеочередные выборы мэра проходят в Харькове. По состоянию на 13:00 явка составила 12,8%.

Как сообщалось, в Харькове, где в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра на два спецучастка не пускали наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.