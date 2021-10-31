Глава Березанской райгосадминистрации 2016-2019 годов Сергей Танасов поприветствовал открытие креветочной фермы в селе Прогрессовка Березанской ОТГ. Он напомнил, что проект был начат еще в 2017 году — в период его работы в районе.
Об этом Сергей Танасов рассказал во время прямого эфира в социальной сети Facebook.
Он показал креветочную ферму, находясь на высотной конструкции «самой большой в области солнечной электростанции» на берегу Тилигульского лимана.
— Это будет новый туристический гранд, который притянет сюда очень много инвестиций, — сказал Сергей Танасов.
По словам Сергея Танасова, важно, чтобы местная власть содействовала подобным инициативам и, как минимум, «не мешала».
— Все-таки маленькие люди делают большие проекты. Если сильно верить в то, что вы делаете и никто, если не мешает, если мешают, то им нужно давать по рукам, то все проекты реализуются,— рассказал Сергей Танасов.
Как сообщалось, в субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.
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Глава Березанской райгосадминистрации 2016-2019 годов Сергей Танасов поприветствовал открытие креветочной фермы в селе Прогрессовка Березанской ОТГ. Он напомнил, что проект был начат еще в 2017 году — в период его работы в районе.
Об этом Сергей Танасов рассказал во время прямого эфира в социальной сети Facebook.
Он показал креветочную ферму, находясь на высотной конструкции «самой большой в области солнечной электростанции» на берегу Тилигульского лимана.
— Это будет новый туристический гранд, который притянет сюда очень много инвестиций, — сказал Сергей Танасов.
По словам Сергея Танасова, важно, чтобы местная власть содействовала подобным инициативам и, как минимум, «не мешала».
— Все-таки маленькие люди делают большие проекты. Если сильно верить в то, что вы делаете и никто, если не мешает, если мешают, то им нужно давать по рукам, то все проекты реализуются,— рассказал Сергей Танасов.
Как сообщалось, в субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.
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