Фото Федора Левченко

Глава Березанской райгосадминистрации 2016-2019 годов Сергей Танасов поприветствовал открытие креветочной фермы в селе Прогрессовка Березанской ОТГ. Он напомнил, что проект был начат еще в 2017 году — в период его работы в районе.

Об этом Сергей Танасов рассказал во время прямого эфира в социальной сети Facebook.

Он показал креветочную ферму, находясь на высотной конструкции «самой большой в области солнечной электростанции» на берегу Тилигульского лимана.

— Это будет новый туристический гранд, который притянет сюда очень много инвестиций, — сказал Сергей Танасов.

По словам Сергея Танасова, важно, чтобы местная власть содействовала подобным инициативам и, как минимум, «не мешала».

— Все-таки маленькие люди делают большие проекты. Если сильно верить в то, что вы делаете и никто, если не мешает, если мешают, то им нужно давать по рукам, то все проекты реализуются,— рассказал Сергей Танасов.

Как сообщалось, в субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.