Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный инициировал правку в Бюджетный Кодекс Украины, которая предусматривает механизм выделения субвенции из государственного бюджета припортовым городам в размере 30% от общего дохода доходов ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто».

— Это инициатива вообще всех народных депутатов Николаевщины. Давид Арахамия, действительно, ее озвучивал на местных выборах год назад. Мы подавали законопроект. Он не прошел. Сейчас я как член бюджетного комитета наше возможность через государственный бюджет и бюджетный кодекс подать такую правку о выделении субвенции от дохода (портов, — прим.) в размере 30% (так подал Александр Пасичный, — прим.) от доходов ГП «Администрации морских портов Украины», — рассказал Александр Пасичный.

Александр Пасичный рассказал, что правка частично была одобрена бюджетным комитетом Верховной Рады. В конечно итоге, может измениться размер субвенции — менее 30% от дохода АМПУ.

— Ее поддержали все николаевские депутаты. Еще несколько депутатов и таких же припортовых городов, которые заинтересованы. Есть некоторое сопротивление. Сейчас на комитете мы поддержали эту правку частично. Возможно, будет не 30%, а немного другой процент. Сейчас дано поручение правительству отработать этот вопрос, — добавил Александр Пасичный.

В свою очередь, глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко заявил, что указанная субвенция — это всего десятая часть того, за что выступал ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— 22 или 23% перевалки — это Николаев от всей Украины. Соответственно, порядка 100 миллионов (размер возможной субвенции, — прим.). В том виде, в котором это предлагалось еще в прошлом созыве, продвигалось и постоянно инициировал Александр Сенкевич, речь шла о миллиарде (в год, — прим.), — сказал Федор Панченко.

Напомним, народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Чорноморов, Максим Дырдин, Александр Пасичный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов изначально зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусматривалось создание специального фонда, источником финансирования которого будут отчисления части чистой прибыли — 50% дивидендов от деятельности АМПУ и государственных стивидорных компаний. Предложенный механизм позволит направить субвенции из государственного бюджета в местные на объекты припортовой инфраструктуры.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит перспектив принятия в ближайшее время законопроекта о портовых сборах, которое позволит городскому бюджету получать прибыль от деятельности морских портов.

Как известно, в прошлом созыве нардеп Борис Козырь также инициировал внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятие которых позволит 50% прибыли от деятельности морских портов, которые поступают от Администрации морских портов Украины в государственный бюджет, направлять на места в виде субвенции на развитие инфраструктуры припортовых городов.

Идею о том, чтобы Администрация морских портов Украины отдавала в местные бюджеты половину от прибыли, которую на сегодняшний день отчисляет в бюджет страны, поддержал Президент Украины Владимир Зеленской во время своего визита в Николаев.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что принятию законопроекта, который позволит бюджету Николаева получать прибыль от деятельности морских портов, мешают в правительстве. Давид Арахамия отметил, что правительство не хочет терять прибыль, поэтому организовало «большое антилобби» данного вопроса.