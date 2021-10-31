Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного.

Он посвятил памяти ветерана публикацию в в Facebook

— «Не беспокойтесь: то, что мы завоевали в 1945-м, —никому мы не отдадим». Сказал мне когда-то Иван Аникеевич Залужный. Сегодня его не стало, – написал Петр Порошенко. — Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Но его любовь к Украине, патриотизм и вера никогда не угасали, – вспоминает Петр Порошенко.

Петр Порошенко написал, что Иван Залужный стал примером для целого поколения защитников Украины и для своего единственного внука – Ивана Гутника-Залужного, героически погибшего, защищая Украину от российского агрессора, спасшего ценой собственной жизни боевых товарищей.

— Иван Аникеевич из когорты настоящих Героев. А они не погибают. Вечная память, — написал Петр Порошенко.

Как сообщалось, Ивана Залужного не стало сегодня, 31 октября.