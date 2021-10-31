Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного.
Он посвятил памяти ветерана публикацию в в Facebook
— «Не беспокойтесь: то, что мы завоевали в 1945-м, —никому мы не отдадим». Сказал мне когда-то Иван Аникеевич Залужный. Сегодня его не стало, – написал Петр Порошенко.
— Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Но его любовь к Украине, патриотизм и вера никогда не угасали, – вспоминает Петр Порошенко.
Петр Порошенко написал, что Иван Залужный стал примером для целого поколения защитников Украины и для своего единственного внука – Ивана Гутника-Залужного, героически погибшего, защищая Украину от российского агрессора, спасшего ценой собственной жизни боевых товарищей.
— Иван Аникеевич из когорты настоящих Героев. А они не погибают. Вечная память, — написал Петр Порошенко.
Как сообщалось, Ивана Залужного не стало сегодня, 31 октября.
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Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного.
Он посвятил памяти ветерана публикацию в в Facebook
— «Не беспокойтесь: то, что мы завоевали в 1945-м, —никому мы не отдадим». Сказал мне когда-то Иван Аникеевич Залужный. Сегодня его не стало, – написал Петр Порошенко.
— Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Но его любовь к Украине, патриотизм и вера никогда не угасали, – вспоминает Петр Порошенко.
Петр Порошенко написал, что Иван Залужный стал примером для целого поколения защитников Украины и для своего единственного внука – Ивана Гутника-Залужного, героически погибшего, защищая Украину от российского агрессора, спасшего ценой собственной жизни боевых товарищей.
— Иван Аникеевич из когорты настоящих Героев. А они не погибают. Вечная память, — написал Петр Порошенко.
Как сообщалось, Ивана Залужного не стало сегодня, 31 октября.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов