Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

— Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены, — написал Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.

Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.