Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
— Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены, — написал Антониу Гутерриш.
Антониу Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.
Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
— Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены, — написал Антониу Гутерриш.
Антониу Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами — сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.
Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов