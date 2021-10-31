По данным ЦИК, по состоянию на 20 часов явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.
О этом сообщает пресс-служба ЦИК.
— На момент закрытия участков явка избирателей составила 21,39% по округу №184 и 25,57% по округу №197, — сказано в сообщении.
Для сравнения в комиссии напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в округе 184 составила 45,96%, а в округе 197 — 52,01%.
По имеющейся в ЦИК информации, полученной прежде всего от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократически и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
— Чрезвычайные события и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы, — говорится в сообщении.
В ЦИК напомнили, что результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября включительно.
Как сообщалось, в Херсонской области во время выборов в ВР в 184 округе полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
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По данным ЦИК, по состоянию на 20 часов явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.
О этом сообщает пресс-служба ЦИК.
— На момент закрытия участков явка избирателей составила 21,39% по округу №184 и 25,57% по округу №197, — сказано в сообщении.
Для сравнения в комиссии напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в округе 184 составила 45,96%, а в округе 197 — 52,01%.
По имеющейся в ЦИК информации, полученной прежде всего от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократически и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
— Чрезвычайные события и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы, — говорится в сообщении.
В ЦИК напомнили, что результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября включительно.
Как сообщалось, в Херсонской области во время выборов в ВР в 184 округе полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов