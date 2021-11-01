В Грузии оппозиция заявила о намерении провести многотысячный протестный митинг в Тбилиси 7 ноября, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов, состоявшихся 30 октября.

Об этом сказал сегодня председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, сообщает «Эхо Кавказа».

По его словам, масштаб акции, намеченной на следующее воскресенье, будет даже больше, чем митинг с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прошедший 14 октября. По разным оценкам, тогда в центре Тбилиси собралось 15-30 тыс. человек.

— Смысл и нагрузка будут другими — такими, которые служат интересам государства, — рассказал Ника Мелия.

В митинге, состоявшемся в это воскресенье, приняли участие партии, которые перед вторым туром выбором объявили о создании коалиции с «Единое национальное движение», — «Лело», «Дроа» и «Европейская Грузия». Не исключено, что в будущем их протест поддержат и другие политические силы. Соответствующие переговоры оппозиционеры уже начали.

Как сообщалось, во втором туре местных выборов в Грузии в большинстве городов и муниципалитетов побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционный кандидат Национального движения победил лишь в одном городе.