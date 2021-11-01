Лидеры Большой двадцатки поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15 процентов.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой 31 октября.

Ставка в 15 процентов, по мнению, участников G20 построит более стабильную систему налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. Договоренность назвали «историческим достижением».

Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.