Лидеры Большой двадцатки поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15 процентов.
Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой 31 октября.
Ставка в 15 процентов, по мнению, участников G20 построит более стабильную систему налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. Договоренность назвали «историческим достижением».
Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.
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Лидеры Большой двадцатки поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15 процентов.
Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой 31 октября.
Ставка в 15 процентов, по мнению, участников G20 построит более стабильную систему налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. Договоренность назвали «историческим достижением».
Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов