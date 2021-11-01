Правительство Великобритании выделит 50 млн фунтов стерлингов (более 68 млн долларов) на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Финансовая помощь пойдет на доставку продуктов, материалов для строительства жилья и лекарств в зимний период в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные меры ООН.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера Британии.

— 2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром, — говорится в заявлении.

Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

— Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны «Талибана», особенно женщин и девочек, — заявил премьер Борис Джонсон.

Напомним, нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеет планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.