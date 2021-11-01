Депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко считает, что руководство области недостаточно поддерживает медицину и не использует приимущества децентрализации.

Такое мнение она высказала в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

По словам Татьяны Демченко, в области власть не нашла общего языка и не определила для себя приоритетное задание.

– Необходимо срочно поддержать медицину. Мне очень досадно констатировать тот факт, что наши медицинские областные учреждения намного хуже, чем у наших соседей со всех сторон, что со стороны Херсона, что со стороны Кировограда, что со стороны Одессы, – уверена депутат.

Татьяна Демченко

Кроме того, Татьяна Демченко уверена, что областная власть не использует преимущества, которые получила после завершения процесса децентрализации. Она подчеркнула, что для этого «у первого лица области должна появится политическая воля».

– Хочу констатировать тот факт, что результаты децентрализации в нашей области нашей властью – облгосадминистрацией, практически не используются. В результате децентрализации 53 объединённые территориальные громады получили не только определенные полномочия, они получили очень серьезные финансовые ресурсы. Сегодня область закрывает областные интернаты, но почему не подключить объединенные территориальные громады, которые раздули свои штаты, зарплаты. Привыкли, что сверху есть контроль, но контроля сверху нет, – уверена она.

Напомним, что депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко обратилась к руководству области с просьбой срочно созвать сессию, чтобы перераспределить бюджет и направить средства на борьбу с коронавирусом.

В свою очредь глава облсовета Анна Замазеева считает, что депутат Татьяна Демченко причастна к смерти жителей Николаевщины, умерших от коронавируса, поскольку в прошлом году не поддержала выделение денег на борьбу с COVID-19.